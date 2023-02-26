Михаил Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михаил Петров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

21.08.1836

Пол

Мужской

Отец

1802 г.р.

Мать

1800 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Пётр Иванов

Мать: Дария Петрова

Смерть
21.08.1836
д.Тимошаты
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