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Марфа Петрова
Марфа Петрова
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1830
Дата смерти
04.11.1834
Пол
Женский
Отец
Пётр Иванов
1802 г.р.
Мать
Дария Петрова
1800 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец:
Пётр Иванов
Мать:
Дария Петрова
Смерть
04.11.1834
д.Тимошаты
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