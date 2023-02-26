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Марфа Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

04.11.1834

Пол

Женский

Отец

1802 г.р.

Мать

1800 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Пётр Иванов

Мать: Дария Петрова

Смерть
04.11.1834
д.Тимошаты