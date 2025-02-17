Устинова (Андреева) Клавдия Дмитриевна 30.07.1933 — найти родственников по фамилии на Familio
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Устинова (Андреева) Клавдия Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.07.1933

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1933

Отец: Андреев Дмитрий Степанович

Мать: Киреева Пелагея Евтихиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Устинов Александр Андреевич

Рождение ребёнка
30.01.1957

Сын: Устинов Анатолий Александрович

Отец ребёнка: Устинов Александр Андреевич

Родился в Белоруссии
Рождение ребёнка
23.02.1963

Дочь: Арбузова (Устинова) Светлана Александровна

Отец ребёнка: Устинов Александр Андреевич

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