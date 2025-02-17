Устинова (Андреева) Клавдия Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.07.1933
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1933
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.01.1957
Сын: Устинов Анатолий Александрович
Отец ребёнка: Устинов Александр Андреевич
Родился в Белоруссии
Рождение ребёнка
23.02.1963
Дочь: Арбузова (Устинова) Светлана Александровна
Отец ребёнка: Устинов Александр Андреевич