Устинов Александр Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.10.1933
Дата смертиОколо ?.03.1994
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1933
Отец: не указан
Мать: не указана
Родился в село Романово
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.01.1957
Сын: Устинов Анатолий Александрович
Мать ребёнка: Устинова (Андреева) Клавдия Дмитриевна
Родился в Белоруссии
Рождение ребёнка
23.02.1963
Дочь: Арбузова (Устинова) Светлана Александровна
Мать ребёнка: Устинова (Андреева) Клавдия Дмитриевна
Смерть
Около ?.03.1994