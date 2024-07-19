Устинов Александр Андреевич 18.10.1933 — найти родственников по фамилии на Familio
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Устинов Александр Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.10.1933

Дата смерти

Около ?.03.1994

Пол

Мужской

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Родился в село Романово
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устинова (Андреева) Клавдия Дмитриевна

Рождение ребёнка
30.01.1957

Сын: Устинов Анатолий Александрович

Мать ребёнка: Устинова (Андреева) Клавдия Дмитриевна

Родился в Белоруссии
Рождение ребёнка
23.02.1963

Дочь: Арбузова (Устинова) Светлана Александровна

Мать ребёнка: Устинова (Андреева) Клавдия Дмитриевна

Смерть
Около ?.03.1994

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