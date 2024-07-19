Арбузова (Устинова) Светлана Александровна 23.02.1963 — найти родственников по фамилии на Familio
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Арбузова (Устинова) Светлана Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.02.1963

Пол

Женский

Отец

1933 г.р.

Мать

1933 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1963

Отец: Устинов Александр Андреевич

Мать: Устинова (Андреева) Клавдия Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.03.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.01.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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