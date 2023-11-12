Кокорина Марфа Андревна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1820
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1820
Отец: не указан
Мать: не указана
ГАВО. Ф. 388. Оп. 1а. Д. 16. Л. 448об. Ревизские сказки Левашевской волости Тотемского уезда
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Кокорина Екатерина Тимофеевна
Отец ребёнка: Кокорин Тимофей Андреевич
ГАВО. Ф. 388. Оп. 1а. Д. 16. Л. 448об. Ревизские сказки Левашевской волости Тотемского уезда
Рождение ребёнка
Около 1851
Сын: Кокорин Викентий Тимофеевич
Отец ребёнка: Кокорин Тимофей Андреевич
ГАВО. Ф. 388. Оп. 1а. Д. 16. Л. 448об. Ревизские сказки Левашевской волости Тотемского уезда
Рождение ребёнка
Около 1854
Дочь: Кокорина Александра Тимофеевна
Отец ребёнка: Кокорин Тимофей Андреевич
ГАВО. Ф. 388. Оп. 1а. Д. 16. Л. 448об. Ревизские сказки Левашевской волости Тотемского уезда
Смерть
После 1858