Кокорин Тимофей Андреевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1818
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
Около 1818
ГАВО. Ф. 388. Оп. 1а. Д. 16. Л. 448об. Ревизские сказки Левашевской волости Тотемского уезда
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Кокорина Екатерина Тимофеевна
Мать ребёнка: Кокорина Марфа Андревна
ГАВО. Ф. 388. Оп. 1а. Д. 16. Л. 448об. Ревизские сказки Левашевской волости Тотемского уезда
Рождение ребёнка
Около 1851
Сын: Кокорин Викентий Тимофеевич
Мать ребёнка: Кокорина Марфа Андревна
ГАВО. Ф. 388. Оп. 1а. Д. 16. Л. 448об. Ревизские сказки Левашевской волости Тотемского уезда
Рождение ребёнка
Около 1854
Дочь: Кокорина Александра Тимофеевна
Мать ребёнка: Кокорина Марфа Андревна
ГАВО. Ф. 388. Оп. 1а. Д. 16. Л. 448об. Ревизские сказки Левашевской волости Тотемского уезда
Смерть
После 1858