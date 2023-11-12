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Кокорин Тимофей Андреевич

Место рождения

Романовская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1818

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818

Отец: Кокорин Андрей Иванович

Мать: Кокорина Акулина Дмитриевна

Романовская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
ГАВО. Ф. 388. Оп. 1а. Д. 16. Л. 448об. Ревизские сказки Левашевской волости Тотемского уезда
Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Кокорина Екатерина Тимофеевна

Мать ребёнка: Кокорина Марфа Андревна

Романовская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
ГАВО. Ф. 388. Оп. 1а. Д. 16. Л. 448об. Ревизские сказки Левашевской волости Тотемского уезда
Рождение ребёнка
Около 1851

Сын: Кокорин Викентий Тимофеевич

Мать ребёнка: Кокорина Марфа Андревна

Романовская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
ГАВО. Ф. 388. Оп. 1а. Д. 16. Л. 448об. Ревизские сказки Левашевской волости Тотемского уезда
Рождение ребёнка
Около 1854

Дочь: Кокорина Александра Тимофеевна

Мать ребёнка: Кокорина Марфа Андревна

Романовская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
ГАВО. Ф. 388. Оп. 1а. Д. 16. Л. 448об. Ревизские сказки Левашевской волости Тотемского уезда
Смерть
После 1858

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