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Кокорин Викентий Тимофеевич

Место рождения

Романовская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851

Отец: Кокорин Тимофей Андреевич

Мать: Кокорина Марфа Андревна

Романовская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
ГАВО. Ф. 388. Оп. 1а. Д. 16. Л. 448об. Ревизские сказки Левашевской волости Тотемского уезда
Рождение ребёнка
1893

Сын: Кокорин Евлампий Викентьевич

Мать ребёнка: Кокорина Елизавета Прокопьевна

Романовская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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