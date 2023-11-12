Кокорин Викентий Тимофеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851
Отец: Кокорин Тимофей Андреевич
Мать: Кокорина Марфа Андревна
ГАВО. Ф. 388. Оп. 1а. Д. 16. Л. 448об. Ревизские сказки Левашевской волости Тотемского уезда
Рождение ребёнка
1893
Сын: Кокорин Евлампий Викентьевич
Мать ребёнка: Кокорина Елизавета Прокопьевна
Смерть
Неизвестно