Ерегина Екатерина Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1891
Отец ребёнка: Ерегин Алексей Павлович
Рождение ребёнка
Вычислено 1892
Сын: Ерегин Виссарион Алексеевич
Отец ребёнка: Ерегин Алексей Павлович
Петухово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1895
Отец ребёнка: Ерегин Алексей Павлович
Рождение ребёнка
Вычислено 1900
Дочь: Ерегина Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Ерегин Алексей Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно