Ерегина Екатерина Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерегина Екатерина Осиповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1861 г.р.

Дети

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1891

Сын: Ерегин Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Ерегин Алексей Павлович

Рождение ребёнка
Вычислено 1892

Сын: Ерегин Виссарион Алексеевич

Отец ребёнка: Ерегин Алексей Павлович

Петухово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1895

Сын: Ерегин Захар Алексеевич

Отец ребёнка: Ерегин Алексей Павлович

Рождение ребёнка
Вычислено 1900

Дочь: Ерегина Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Ерегин Алексей Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ерегин Алексей Павлович

Смерть
Неизвестно
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