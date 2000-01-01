Ерегин Михаил Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1891
Рождение ребёнка
Вычислено 1912
Сын: Ерегин Александр Михайлович
Мать ребёнка: Ерегина Домника Александровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1915
Сын: Ерегин Николай Михайлович
Мать ребёнка: Ерегина Домника Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно