Ерегин Михаил Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерегин Михаил Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1861 г.р.

Мать

Вычислено 1863 г.р.

Жена

Вычислено 1891 г.р.

Дети

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1891

Отец: Ерегин Алексей Павлович

Мать: Ерегина Екатерина Осиповна

Рождение ребёнка
Вычислено 1912

Сын: Ерегин Александр Михайлович

Мать ребёнка: Ерегина Домника Александровна

Рождение ребёнка
Вычислено 1915

Сын: Ерегин Николай Михайлович

Мать ребёнка: Ерегина Домника Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ерегина Домника Александровна

Смерть
Неизвестно
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