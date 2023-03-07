Лукин Дмитрий Иванович
Место рождения
Дата рождения28.07.1915
Дата смерти01.01.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1915
Отец: Лукин Иван Васильевич
Мать: Лукина Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
26.04.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лукина Александра Васильевна
Рождение ребёнка
02.04.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лукина Александра Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.01.1986
Федюково, Подольск, Московская область