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Лукин Дмитрий Иванович

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Место рождения

Макарово, Подольск, Московская область

Дата рождения

28.07.1915

Дата смерти

01.01.1986

Пол

Мужской

Отец

1887 г.р.

Мать

1890 г.р.

Жена

1922 г.р.

Дети

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Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1915

Отец: Лукин Иван Васильевич

Мать: Лукина Мария Григорьевна

Макарово, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
26.04.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лукина Александра Васильевна

Рождение ребёнка
02.04.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лукина Александра Васильевна

Макарово, Подольск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукина Александра Васильевна

Смерть
01.01.1986
Федюково, Подольск, Московская область
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