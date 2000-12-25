Лукина (Зайцева) Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукина (Зайцева) Александра Васильевна

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Место рождения

Макарово, Подольск, Московская область

Дата рождения

26.03.1922

Дата смерти

25.12.2000

Пол

Женский

Отец

1895 г.р.

Мать

1897 г.р.

Муж

1915 г.р.

Дети

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Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1922

Отец: Зайцев Василий Иванович

Мать: Зайцева Надежда Михайловна

Макарово, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
26.04.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лукин Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
02.04.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лукин Дмитрий Иванович

Макарово, Подольск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукин Дмитрий Иванович

Смерть
25.12.2000
Федюково, Подольск, Московская область
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