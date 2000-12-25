Лукина (Зайцева) Александра Васильевна
Место рождения
Дата рождения26.03.1922
Дата смерти25.12.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1922
Рождение ребёнка
26.04.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лукин Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
02.04.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лукин Дмитрий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.12.2000
Федюково, Подольск, Московская область