Лукин Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Бракосочетание
30.01.1910 ст.
Домодедово, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
28.07.1915
Мать ребёнка: Лукина Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
12.11.1919
Мать ребёнка: Лукина Мария Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лукина Мария Григорьевна
Смерть
Неизвестно