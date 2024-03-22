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Лукин Иван Васильевич

Место рождения

Макарово, Подольск, Московская область

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1890 г.р.

Дети

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Макарово, Подольск, Московская область
Бракосочетание
30.01.1910 ст.

Жена: не указана

Домодедово, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
28.07.1915

Сын: Лукин Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Лукина Мария Григорьевна

Макарово, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
12.11.1919

Сын: Лукин Михаил Иванович

Мать ребёнка: Лукина Мария Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукина Мария Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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