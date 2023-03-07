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Рохлина (Мичурина) Татьяна

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Место рождения

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1758

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Мичуринъ Маркелъ

Мать: Мичурина Ирина Артемьева

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Рохлинъ Филиппъ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Рохлинъ Филиппъ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Василиса

Отец ребёнка: Рохлинъ Филиппъ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рохлинъ Филиппъ

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