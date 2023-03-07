Рохлина (Мичурина) Татьяна
Место рождения
Дата рождения1758
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: Мичуринъ Маркелъ
Мать: Мичурина Ирина Артемьева
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Рохлинъ Филиппъ
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Рохлинъ Филиппъ
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Василиса
Отец ребёнка: Рохлинъ Филиппъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рохлинъ Филиппъ