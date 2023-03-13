Мичурина Ирина Артемьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мичурина Ирина Артемьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1735

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1738 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мичуринъ Маркелъ

Рождение ребёнка
1758

Дочь: Рохлина (Мичурина) Татьяна

Отец ребёнка: Мичуринъ Маркелъ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1761

Сын: Мичуринъ Иванъ

Отец ребёнка: Мичуринъ Маркелъ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1764

Дочь: Кузнецова (Мичурина) Наталья

Отец ребёнка: Мичуринъ Маркелъ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан

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