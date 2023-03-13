Мичурина Ирина Артемьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1735
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мичуринъ Маркелъ
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Рохлина (Мичурина) Татьяна
Отец ребёнка: Мичуринъ Маркелъ
Рождение ребёнка
1761
Сын: Мичуринъ Иванъ
Отец ребёнка: Мичуринъ Маркелъ
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Кузнецова (Мичурина) Наталья
Отец ребёнка: Мичуринъ Маркелъ