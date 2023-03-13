Мичуринъ Маркелъ
Место рожденияДмитревское Дворянская Терешка тожъ
Дата рождения1738
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: Мичуринъ Алексей
Мать: Мичурина Ирина Михайлова
Дмитревское Дворянская Терешка тожъ
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Рохлина Татьяна
Мать ребёнка: Мичурина Ирина Артемьева
Рождение ребёнка
1761
Сын: Мичуринъ Иванъ
Мать ребёнка: Мичурина Ирина Артемьева
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Кузнецова Наталья
Мать ребёнка: Мичурина Ирина Артемьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мичурина Ирина Артемьева