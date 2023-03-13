Мичуринъ Маркелъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМичуринъ Маркелъ

Мичуринъ Маркелъ

avatar

Место рождения

Дмитревское Дворянская Терешка тожъ

Дата рождения

1738

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: Мичуринъ Алексей

Мать: Мичурина Ирина Михайлова

Дмитревское Дворянская Терешка тожъ
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Рохлина Татьяна

Мать ребёнка: Мичурина Ирина Артемьева

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1761

Сын: Мичуринъ Иванъ

Мать ребёнка: Мичурина Ирина Артемьева

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1764

Дочь: Кузнецова Наталья

Мать ребёнка: Мичурина Ирина Артемьева

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мичурина Ирина Артемьева

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close