Мичурина Ирина Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мичурина Ирина Михайлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1702

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1718 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1738

Сын: Мичуринъ Маркелъ

Отец ребёнка: Мичуринъ Алексей

Дмитревское Дворянская Терешка тожъ
Рождение ребёнка
1741

Сын: Мичуринъ Михаилъ

Отец ребёнка: Мичуринъ Алексей

Дмитревское Дворянская Терешка тожъ
Рождение ребёнка
1748

Сын: Мичуринъ Иванъ

Отец ребёнка: Мичуринъ Алексей

Дмитревское Дворянская Терешка тожъ
Рождение ребёнка
1749

Сын: Мичуринъ Антонъ

Отец ребёнка: Мичуринъ Алексей

Дмитревское Дворянская Терешка тожъ
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Мичуринъ Алексей

Дмитревское Дворянская Терешка тожъ
Рождение ребёнка
1753

Сын: Мичуринъ Потапъ

Отец ребёнка: Мичуринъ Алексей

Дмитревское Дворянская Терешка тожъ
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Мичуринъ Алексей

Дмитревское Дворянская Терешка тожъ
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мичуринъ Алексей

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