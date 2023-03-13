Мичурина Ирина Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1702
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1702
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1738
Сын: Мичуринъ Маркелъ
Отец ребёнка: Мичуринъ Алексей
Дмитревское Дворянская Терешка тожъ
Рождение ребёнка
1741
Сын: Мичуринъ Михаилъ
Отец ребёнка: Мичуринъ Алексей
Дмитревское Дворянская Терешка тожъ
Рождение ребёнка
1748
Сын: Мичуринъ Иванъ
Отец ребёнка: Мичуринъ Алексей
Дмитревское Дворянская Терешка тожъ
Рождение ребёнка
1749
Сын: Мичуринъ Антонъ
Отец ребёнка: Мичуринъ Алексей
Дмитревское Дворянская Терешка тожъ
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Мичуринъ Алексей
Дмитревское Дворянская Терешка тожъ
Рождение ребёнка
1753
Сын: Мичуринъ Потапъ
Отец ребёнка: Мичуринъ Алексей
Дмитревское Дворянская Терешка тожъ
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Мичуринъ Алексей
Дмитревское Дворянская Терешка тожъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мичуринъ Алексей