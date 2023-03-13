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Мичуринъ Иванъ

Место рождения

Дмитревское Дворянская Терешка тожъ

Дата рождения

1748

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Мичуринъ Алексей

Мать: Мичурина Ирина Михайлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мичурина Авдотья Иванова

Рождение ребёнка
1768

Сын: Мичуринъ Федоръ

Мать ребёнка: Мичурина Авдотья Иванова

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1772

Дочь: (Мичурина) Авдотья

Мать ребёнка: Мичурина Авдотья Иванова

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1775

Дочь: (Мичурина) Прасковья

Мать ребёнка: Мичурина Авдотья Иванова

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1782

Сын: Мичуринъ Мокей

Мать ребёнка: Мичурина Авдотья Иванова

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан

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