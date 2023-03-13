Мичуринъ Иванъ
Место рожденияДмитревское Дворянская Терешка тожъ
Дата рождения1748
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: Мичуринъ Алексей
Мать: Мичурина Ирина Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мичурина Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
1768
Сын: Мичуринъ Федоръ
Мать ребёнка: Мичурина Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
1772
Дочь: (Мичурина) Авдотья
Мать ребёнка: Мичурина Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
1775
Дочь: (Мичурина) Прасковья
Мать ребёнка: Мичурина Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
1782
Сын: Мичуринъ Мокей
Мать ребёнка: Мичурина Авдотья Иванова