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Мичурина Авдотья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1748 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мичуринъ Иванъ

Рождение ребёнка
1768

Сын: Мичуринъ Федоръ

Отец ребёнка: Мичуринъ Иванъ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1772

Дочь: (Мичурина) Авдотья

Отец ребёнка: Мичуринъ Иванъ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1775

Дочь: (Мичурина) Прасковья

Отец ребёнка: Мичуринъ Иванъ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1782

Сын: Мичуринъ Мокей

Отец ребёнка: Мичуринъ Иванъ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан

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