Мичурина Авдотья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мичуринъ Иванъ
Рождение ребёнка
1768
Сын: Мичуринъ Федоръ
Отец ребёнка: Мичуринъ Иванъ
Рождение ребёнка
1772
Дочь: (Мичурина) Авдотья
Отец ребёнка: Мичуринъ Иванъ
Рождение ребёнка
1775
Дочь: (Мичурина) Прасковья
Отец ребёнка: Мичуринъ Иванъ
Рождение ребёнка
1782
Сын: Мичуринъ Мокей
Отец ребёнка: Мичуринъ Иванъ