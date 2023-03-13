Мичуринъ Антонъ
Место рожденияДмитревское Дворянская Терешка тожъ
Дата рождения1749
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: Мичуринъ Алексей
Мать: Мичурина Ирина Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мичурина Марья Никитина
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Норкина (Мичурина) Анна
Мать ребёнка: Мичурина Марья Никитина
Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан