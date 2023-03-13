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Мичуринъ Антонъ

Место рождения

Дмитревское Дворянская Терешка тожъ

Дата рождения

1749

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: Мичуринъ Алексей

Мать: Мичурина Ирина Михайлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мичурина Марья Никитина

Рождение ребёнка
1768

Дочь: Норкина (Мичурина) Анна

Мать ребёнка: Мичурина Марья Никитина

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан

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