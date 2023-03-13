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Норкина (Мичурина) Анна

Место рождения

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1768

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Мичуринъ Антонъ

Мать: Мичурина Марья Никитина

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Норкинъ Филимонъ

Рождение ребёнка
1790

Сын: Норкинъ Авксентей

Отец ребёнка: Норкинъ Филимонъ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Дочь: (Норкина) Марья

Отец ребёнка: Норкинъ Филимонъ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1795

Дочь: (Норкина) Катерина

Отец ребёнка: Норкинъ Филимонъ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан

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