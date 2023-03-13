Норкина (Мичурина) Анна
Место рождения
Дата рождения1768
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: Мичуринъ Антонъ
Мать: Мичурина Марья Никитина
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Норкинъ Филимонъ
Рождение ребёнка
1790
Сын: Норкинъ Авксентей
Отец ребёнка: Норкинъ Филимонъ
Рождение ребёнка
1793
Дочь: (Норкина) Марья
Отец ребёнка: Норкинъ Филимонъ
Рождение ребёнка
1795
Дочь: (Норкина) Катерина
Отец ребёнка: Норкинъ Филимонъ