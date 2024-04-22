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Казакевич Анна Павловна

Место рождения

Долосцо, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Долосцо, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
25.01.1877 ст.

Дочь: Казакевич Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Казакевич Григорий Петрович

Логуново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Базылевич Ксения Григорьевна

Отец ребёнка: Казакевич Григорий Петрович

Мамонкино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
12.03.1881 ст.

Дочь: Кошина Анастасия Григорьевна

Отец ребёнка: Казакевич Григорий Петрович

Мамонкино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
19.04.1885 ст.

Сын: Казакевич Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Казакевич Григорий Петрович

Мамонкино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
23.05.1889 ст.

Сын: Казакевич Семён Григорьевич

Отец ребёнка: Казакевич Григорий Петрович

Мамонкино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
14.01.1890

Дочь: Жгун Надежда Григорьевна

Отец ребёнка: Казакевич Григорий Петрович

Мамонкино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
01.01.1891 ст.

Дочь: Казакевич Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Казакевич Григорий Петрович

Мамонкино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
20.10.1892 ст.

Сын: Казакевич Яков Григорьевич

Отец ребёнка: Казакевич Григорий Петрович

Мамонкино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казакевич Григорий Петрович

Смерть
Неизвестно
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