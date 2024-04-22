Казакевич Анна Павловна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.01.1877 ст.
Дочь: Казакевич Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Казакевич Григорий Петрович
Логуново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Базылевич Ксения Григорьевна
Отец ребёнка: Казакевич Григорий Петрович
Мамонкино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
12.03.1881 ст.
Дочь: Кошина Анастасия Григорьевна
Отец ребёнка: Казакевич Григорий Петрович
Мамонкино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
19.04.1885 ст.
Сын: Казакевич Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Казакевич Григорий Петрович
Мамонкино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
23.05.1889 ст.
Сын: Казакевич Семён Григорьевич
Отец ребёнка: Казакевич Григорий Петрович
Мамонкино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
14.01.1890
Дочь: Жгун Надежда Григорьевна
Отец ребёнка: Казакевич Григорий Петрович
Мамонкино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
01.01.1891 ст.
Дочь: Казакевич Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Казакевич Григорий Петрович
Мамонкино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
20.10.1892 ст.
Сын: Казакевич Яков Григорьевич
Отец ребёнка: Казакевич Григорий Петрович
Мамонкино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно