Базылевич (Казакевич) Ксения Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Базылевич (Казакевич) Ксения Григорьевна

Место рождения

Мамонкино, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Казакевич Григорий Петрович

Мать: Казакевич Анна Павловна

Бракосочетание
30.01.1900 ст.

Муж: Базылевич Иван Михеевич

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
05.08.1903 ст.

Дочь: Базылевич Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Базылевич Иван Михеевич

Богданцево, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно

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