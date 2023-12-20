Базылевич (Казакевич) Ксения Григорьевна
Место рожденияМамонкино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Бракосочетание
30.01.1900 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
05.08.1903 ст.
Дочь: Базылевич Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Базылевич Иван Михеевич
Богданцево, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно