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Казакевич Семён Григорьевич

Место рождения

Мамонкино, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

23.05.1889 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1889 ст.

Отец: Казакевич Григорий Петрович

Мать: Казакевич Анна Павловна

Бракосочетание
27.01.1908 ст.

Жена: Казакевич (Скарина) Дарья Игнатьевна

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
24.11.1908 ст.

Дочь: Казакевич Екатерина Семёновна

Мать ребёнка: Казакевич (Скарина) Дарья Игнатьевна

Рождение ребёнка
12.02.1911 ст.

Сын: Казакевич Григорий Семёнович

Мать ребёнка: Казакевич (Скарина) Дарья Игнатьевна

Рождение ребёнка
24.12.1914 ст.

Сын: Казакевич Степан Семёнович

Мать ребёнка: Казакевич (Скарина) Дарья Игнатьевна

Смерть
Неизвестно

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