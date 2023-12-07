Казакевич Семён Григорьевич
Место рожденияМамонкино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Дата рождения23.05.1889 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1889 ст.
Бракосочетание
27.01.1908 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
24.11.1908 ст.
Дочь: Казакевич Екатерина Семёновна
Мать ребёнка: Казакевич (Скарина) Дарья Игнатьевна
Рождение ребёнка
12.02.1911 ст.
Сын: Казакевич Григорий Семёнович
Мать ребёнка: Казакевич (Скарина) Дарья Игнатьевна
Рождение ребёнка
24.12.1914 ст.
Сын: Казакевич Степан Семёнович
Мать ребёнка: Казакевич (Скарина) Дарья Игнатьевна
Смерть
Неизвестно