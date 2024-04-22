Жгун (Казакевич) Надежда Григорьевна
Место рожденияМамонкино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Дата рождения14.01.1890
Дата смерти16.02.1963
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1890
Бракосочетание
03.06.1913 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.06.1914 ст.
Сын: Жгун Иван Андреевич
Отец ребёнка: Жгун Андрей Федосеевич
Рождение ребёнка
06.10.1915
Отец ребёнка: Жгун Андрей Федосеевич
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Жгун Антонина Андреевна
Отец ребёнка: Жгун Андрей Федосеевич
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Жгун Ольга Андреевна
Отец ребёнка: Жгун Андрей Федосеевич
Смерть
16.02.1963