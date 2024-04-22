Жгун (Казакевич) Надежда Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жгун (Казакевич) Надежда Григорьевна

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Место рождения

Мамонкино, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

14.01.1890

Дата смерти

16.02.1963

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1890

Отец: Казакевич Григорий Петрович

Мать: Казакевич Анна Павловна

Бракосочетание
03.06.1913 ст.

Муж: Жгун Андрей Федосеевич

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.06.1914 ст.

Сын: Жгун Иван Андреевич

Отец ребёнка: Жгун Андрей Федосеевич

Козодои, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.10.1915

Сын: Жгун Сергей Андреевич

Отец ребёнка: Жгун Андрей Федосеевич

Козодои, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Жгун Антонина Андреевна

Отец ребёнка: Жгун Андрей Федосеевич

Козодои, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Жгун Ольга Андреевна

Отец ребёнка: Жгун Андрей Федосеевич

Козодои, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
16.02.1963
Козодои, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

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