Денисов Павел Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Денисов Андрей
Мать: Денисова Дарья Елисеева
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Полякова Ольга Павлова
Мать ребёнка: Денисова Надежда Михайлова
Пензенская губ, Инсарский уезд
Рождение ребёнка
1892
Мать ребёнка: Денисова Надежда Михайлова
Пензенская губ, Инсарский уезд
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Пономарева Василиса Павлова
Мать ребёнка: Денисова Надежда Михайлова
Пензенская губ, Инсарский уезд
Рождение ребёнка
19.02.1898
Дочь: Дарья Павлова
Мать ребёнка: Денисова Надежда Михайлова
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
19.02.1898
Дочь: Надежда Павлова
Мать ребёнка: Денисова Надежда Михайлова
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
22.11.1899
Дочь: Орлова Екатерина Павлова
Мать ребёнка: Денисова Надежда Михайлова
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
04.05.1902
Мать ребёнка: Денисова Надежда Михайлова
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьнин
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
Неизвестно