Денисов Павел Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДенисов Павел Андреев

Денисов Павел Андреев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Денисов Андрей

Мать: Денисова Дарья Елисеева

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Полякова Ольга Павлова

Мать ребёнка: Денисова Надежда Михайлова

Пензенская губ, Инсарский уезд
Рождение ребёнка
1892

Сын: Денисов Михаил Павлов

Мать ребёнка: Денисова Надежда Михайлова

Пензенская губ, Инсарский уезд
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Пономарева Василиса Павлова

Мать ребёнка: Денисова Надежда Михайлова

Пензенская губ, Инсарский уезд
Рождение ребёнка
19.02.1898

Дочь: Дарья Павлова

Мать ребёнка: Денисова Надежда Михайлова

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
19.02.1898

Дочь: Надежда Павлова

Мать ребёнка: Денисова Надежда Михайлова

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
22.11.1899

Дочь: Орлова Екатерина Павлова

Мать ребёнка: Денисова Надежда Михайлова

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
04.05.1902

Сын: Денисов Николай Павлов

Мать ребёнка: Денисова Надежда Михайлова

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Денисова Надежда Михайлова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьнин
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close