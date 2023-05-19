Денисов Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисов Андрей

Место рождения

Пензенская губ, Инсарский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Денисов ?

Мать: не указана

Пензенская губ, Инсарский уезд
Рождение ребёнка
1859

Сын: Денисов Иван Андреев

Мать ребёнка: Денисова Дарья Елисеева

Пензенская губ, Инсарский уезд
Рождение ребёнка
1868

Сын: Денисов Павел Андреев

Мать ребёнка: Денисова Дарья Елисеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Денисова Дарья Елисеева

Работа или профессия
Неизвестно
крестьнин
Смерть
Неизвестно
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