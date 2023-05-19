Денисов Андрей
Место рожденияПензенская губ, Инсарский уезд
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Денисов ?
Мать: не указана
Пензенская губ, Инсарский уезд
Рождение ребёнка
1859
Сын: Денисов Иван Андреев
Мать ребёнка: Денисова Дарья Елисеева
Пензенская губ, Инсарский уезд
Рождение ребёнка
1868
Мать ребёнка: Денисова Дарья Елисеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Денисова Дарья Елисеева
Работа или профессия
Неизвестно
крестьнин
Смерть
Неизвестно