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(Денисова) Дарья Павлова

Место рождения

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ

Дата рождения

19.02.1898

Дата смерти

24.09.1898

Пол

Женский

Отец

1868 г.р.

Мать

1868 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1898

Отец: Денисов Павел Андреев

Мать: Денисова Надежда Михайлова

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
24.09.1898