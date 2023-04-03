Прокопий Антонов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1741
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1763
Сын: Парфений Прокопиев
Мать ребёнка: Ксения Абрамова
Рождение ребёнка
1765
Сын: Яким Прокопиев
Мать ребёнка: Ксения Абрамова
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Стефанида Прокопиева
Мать ребёнка: Ксения Абрамова
Рождение ребёнка
1769
Сын: Евстафий Прокопиев
Мать ребёнка: Ксения Абрамова
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Дарья Прокопиева
Мать ребёнка: Ксения Абрамова
Рождение ребёнка
1774
Сын: Иван Прокопиев
Мать ребёнка: Ксения Абрамова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения Абрамова
Смерть
Неизвестно