Прокопий Антонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прокопий Антонов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1741

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1763

Сын: Парфений Прокопиев

Мать ребёнка: Ксения Абрамова

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1765

Сын: Яким Прокопиев

Мать ребёнка: Ксения Абрамова

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Стефанида Прокопиева

Мать ребёнка: Ксения Абрамова

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1769

Сын: Евстафий Прокопиев

Мать ребёнка: Ксения Абрамова

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1771

Дочь: Дарья Прокопиева

Мать ребёнка: Ксения Абрамова

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1774

Сын: Иван Прокопиев

Мать ребёнка: Ксения Абрамова

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Абрамова

Смерть
Неизвестно
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