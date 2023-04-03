Ксения Абрамова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения Абрамова

Место рождения

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: Абрам Иванов

Мать: Ирина Якимова

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прокопий Антонов

Рождение ребёнка
1763

Сын: Парфений Прокопиев

Отец ребёнка: Прокопий Антонов

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1765

Сын: Яким Прокопиев

Отец ребёнка: Прокопий Антонов

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Стефанида Прокопиева

Отец ребёнка: Прокопий Антонов

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1769

Сын: Евстафий Прокопиев

Отец ребёнка: Прокопий Антонов

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1771

Дочь: Дарья Прокопиева

Отец ребёнка: Прокопий Антонов

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1774

Сын: Иван Прокопиев

Отец ребёнка: Прокопий Антонов

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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