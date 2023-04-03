Ксения Абрамова
Место рождения
Дата рождения1743
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: Абрам Иванов
Мать: Ирина Якимова
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Прокопий Антонов
Рождение ребёнка
1763
Сын: Парфений Прокопиев
Отец ребёнка: Прокопий Антонов
Рождение ребёнка
1765
Сын: Яким Прокопиев
Отец ребёнка: Прокопий Антонов
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Стефанида Прокопиева
Отец ребёнка: Прокопий Антонов
Рождение ребёнка
1769
Сын: Евстафий Прокопиев
Отец ребёнка: Прокопий Антонов
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Дарья Прокопиева
Отец ребёнка: Прокопий Антонов
Рождение ребёнка
1774
Сын: Иван Прокопиев
Отец ребёнка: Прокопий Антонов
Смерть
Неизвестно