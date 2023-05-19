Врублевская (Бортник) Валентина Ивановна
Место рождения
Дата рождения07.05.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1977
Отец: Бортник Иван Петрович
Образование
1978
до 1983 Детский сад номер 13 Теремок
Место жительства
1978
Июнь месяц
Образование
01.09.1984
Средняя школа номер 3, 1 А класс
Образование
01.09.1986
Средняя школа номер 13, 3 А класс
Образование
01.09.1991
Средняя школа номер 15, 8 Б класс
Бракосочетание
18.09.1993
Казахстан, город Экибастуз
Witnesses:Баранова Оксана, Бортник Игорь
Рождение ребёнка
28.11.1994
Сын: Врублевский Богдан Викторович
Отец ребёнка: Врублевский Виктор Александрович
в 05 часов 50 минут вес 3кг 664грост 52см
Рождение ребёнка
12.02.2000
Сын: Врублевский Глеб Викторович
Отец ребёнка: Врублевский Виктор Александрович
в Экибастузском родильном доме по улице Московская, 59 в 18 часов 45 минутвес 3кг 800грост 55см
Работа или профессия
2009
ЭЗЭМ, Экибастузский завод электрических машин
Менеджер СМК
Работа или профессия
2012
ПРЭК, Павлодарская распределительная электросетевая компания
инженер ИСМ, начальник ОИСМ
Место жительства
2012
Павлодар, городская администрация Павлодар, Павлодарская область
Развод
Неизвестно
Образование
Неизвестно
ЕИТИ, Экибастузский инженерно-технический институт, менеджмент по отраслям
Образование
Неизвестно
ЕИТК Экибастузский инженерно-технический колледж, менеджмент
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно