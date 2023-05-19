Врублевская (Бортник) Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Врублевская (Бортник) Валентина Ивановна

Место рождения

Лозовое, Успенский район, Павлодарская область

Дата рождения

07.05.1977

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1977

Отец: Бортник Иван Петрович

Мать: Бортник Надежда Демьяновна

Лозовое, Успенский район, Павлодарская область
Образование
1978
Экибастуз, городская администрация Экибастуз, Павлодарская область
до 1983 Детский сад номер 13 Теремок
Место жительства
1978
Экибастуз, городская администрация Экибастуз, Павлодарская область
Июнь месяц
Образование
01.09.1984
Экибастуз, городская администрация Экибастуз, Павлодарская область
Средняя школа номер 3, 1 А класс
Образование
01.09.1986
Экибастуз, городская администрация Экибастуз, Павлодарская область
Средняя школа номер 13, 3 А класс
Образование
01.09.1991
Экибастуз, городская администрация Экибастуз, Павлодарская область
Средняя школа номер 15, 8 Б класс
Бракосочетание
18.09.1993

Муж: Врублевский Виктор Александрович

Казахстан, город Экибастуз
Witnesses:Баранова Оксана, Бортник Игорь
Рождение ребёнка
28.11.1994

Сын: Врублевский Богдан Викторович

Отец ребёнка: Врублевский Виктор Александрович

Экибастуз, городская администрация Экибастуз, Павлодарская область
в 05 часов 50 минут вес 3кг 664грост 52см
Рождение ребёнка
12.02.2000

Сын: Врублевский Глеб Викторович

Отец ребёнка: Врублевский Виктор Александрович

Экибастуз, городская администрация Экибастуз, Павлодарская область
в Экибастузском родильном доме по улице Московская, 59 в 18 часов 45 минутвес 3кг 800грост 55см
Работа или профессия
2009
ЭЗЭМ, Экибастузский завод электрических машин
Менеджер СМК
Работа или профессия
2012
ПРЭК, Павлодарская распределительная электросетевая компания
инженер ИСМ, начальник ОИСМ
Место жительства
2012
Павлодар, городская администрация Павлодар, Павлодарская область
Развод
Неизвестно

Муж: Врублевский Виктор Александрович

Образование
Неизвестно
Экибастуз, городская администрация Экибастуз, Павлодарская область
ЕИТИ, Экибастузский инженерно-технический институт, менеджмент по отраслям
Образование
Неизвестно
Экибастуз, городская администрация Экибастуз, Павлодарская область
ЕИТК Экибастузский инженерно-технический колледж, менеджмент
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
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