Бортник (Четверик) Надежда Демьяновна
Место рождения
Дата рождения22.10.1950
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1950
Образование
1958
в 1968 году окончила Лозовскую среднюю школу
Работа или профессия
1968
Детский сад Ромашка, воспитатель
Бракосочетание
23.08.1969
Рождение ребёнка
05.06.1970
Дочь: Эрлих Светлана Ивановна
Отец ребёнка: Бортник Иван Петрович
Рождение ребёнка
31.01.1973
Дочь: Хамраева Галина Ивановна
Отец ребёнка: Бортник Иван Петрович
Работа или профессия
1974
Лозовские ремонтные мастерские, токарь
Рождение ребёнка
07.05.1977
Дочь: Врублевская Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Бортник Иван Петрович
Работа или профессия
1978
СУ Жилстрой 1, штукатур-маляр
Место жительства
1978
Июнь месяц
Награда
19.02.1986
Знак ЦК ВЛКСМ Молодой гвардеец ХI пятилетки II степени.
Награда
07.12.1990
Медаль Ветеран труда. За долголетний добросовестный труд от Президиума Верховного Совета народных депутатов.
Работа или профессия
Неизвестно
Дорстрой, штукатур-маляр до 1998