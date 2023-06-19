Бортник (Четверик) Надежда Демьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бортник (Четверик) Надежда Демьяновна

Место рождения

Лозовое, Успенский район, Павлодарская область

Дата рождения

22.10.1950

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1950

Отец: Четверик Демьян Терентьевич

Мать: Четверик Наталья Дмитриевна

Лозовое, Успенский район, Павлодарская область
Образование
1958
Лозовое, Успенский район, Павлодарская область
в 1968 году окончила Лозовскую среднюю школу
Работа или профессия
1968
Лозовое, Успенский район, Павлодарская область
Детский сад Ромашка, воспитатель
Бракосочетание
23.08.1969

Муж: Бортник Иван Петрович

Рождение ребёнка
05.06.1970

Дочь: Эрлих Светлана Ивановна

Отец ребёнка: Бортник Иван Петрович

Лозовое, Успенский район, Павлодарская область
Рождение ребёнка
31.01.1973

Дочь: Хамраева Галина Ивановна

Отец ребёнка: Бортник Иван Петрович

Лозовое, Успенский район, Павлодарская область
Работа или профессия
1974
Лозовое, Успенский район, Павлодарская область
Лозовские ремонтные мастерские, токарь
Рождение ребёнка
07.05.1977

Дочь: Врублевская Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Бортник Иван Петрович

Лозовое, Успенский район, Павлодарская область
Работа или профессия
1978
Экибастуз, городская администрация Экибастуз, Павлодарская область
СУ Жилстрой 1, штукатур-маляр
Место жительства
1978
Экибастуз, городская администрация Экибастуз, Павлодарская область
Июнь месяц
Награда
19.02.1986
Экибастуз, городская администрация Экибастуз, Павлодарская область
Знак ЦК ВЛКСМ Молодой гвардеец ХI пятилетки II степени.
Награда
07.12.1990
Экибастуз, городская администрация Экибастуз, Павлодарская область
Медаль Ветеран труда. За долголетний добросовестный труд от Президиума Верховного Совета народных депутатов.
Работа или профессия
Неизвестно
Экибастуз, городская администрация Экибастуз, Павлодарская область
Дорстрой, штукатур-маляр до 1998