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Врублевский Глеб Викторович

Место рождения

Экибастуз, городская администрация Экибастуз, Павлодарская область

Дата рождения

12.02.2000

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.2000

Отец: Врублевский Виктор Александрович

Мать: Врублевская Валентина Ивановна

Экибастуз, городская администрация Экибастуз, Павлодарская область
в Экибастузском родильном доме по улице Московская, 59 в 18 часов 45 минутвес 3кг 800грост 55см
Образование
01.09.2007
Экибастуз, городская администрация Экибастуз, Павлодарская область
СОШ номер 13 города Экибастуз, ул. М.Жусупа, 66
Образование
01.09.2012
Павлодар, городская администрация Павлодар, Павлодарская область
СОШ номер 11, 7 Б класс
Место жительства
2012
Павлодар, городская администрация Павлодар, Павлодарская область
Военная служба
31.10.2020
Казахстан, город Семей
в/ч номер 36803, ракетная бригада, телефонист
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