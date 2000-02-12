Врублевский Глеб Викторович
Место рождения
Дата рождения12.02.2000
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.2000
в Экибастузском родильном доме по улице Московская, 59 в 18 часов 45 минутвес 3кг 800грост 55см
Образование
01.09.2007
СОШ номер 13 города Экибастуз, ул. М.Жусупа, 66
Образование
01.09.2012
СОШ номер 11, 7 Б класс
Место жительства
2012
Военная служба
31.10.2020
Казахстан, город Семей
в/ч номер 36803, ракетная бригада, телефонист