Врублевский Богдан Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВрублевский Богдан Викторович

Врублевский Богдан Викторович

Место рождения

Экибастуз, городская администрация Экибастуз, Павлодарская область

Дата рождения

28.11.1994

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1994

Отец: Врублевский Виктор Александрович

Мать: Врублевская Валентина Ивановна

Экибастуз, городская администрация Экибастуз, Павлодарская область
в 05 часов 50 минут вес 3кг 664грост 52см
Образование
1997
Экибастуз, городская администрация Экибастуз, Павлодарская область
Детский сад номер 35
Образование
01.09.2001
Экибастуз, городская администрация Экибастуз, Павлодарская область
СОШ номер 35
Образование
01.11.2001
Экибастуз, городская администрация Экибастуз, Павлодарская область
СОШ номер 13
Образование
01.09.2011
Павлодар, городская администрация Павлодар, Павлодарская область
ПГУ, переводческое дело
Место жительства
Неизвестно