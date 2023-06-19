Врублевский Богдан Викторович
Место рождения
Дата рождения28.11.1994
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1994
в 05 часов 50 минут вес 3кг 664грост 52см
Образование
1997
Детский сад номер 35
Образование
01.09.2001
СОШ номер 35
Образование
01.11.2001
СОШ номер 13
Образование
01.09.2011
Павлодар, городская администрация Павлодар, Павлодарская область
ПГУ, переводческое дело
Место жительства
Неизвестно