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Смирнов Григорий Никитич

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Место рождения

Федоровское, Локнянский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

С 1878 по 1883

Дата смерти

1961

Пол

Мужской

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1878 по 1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Федоровское, Локнянский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1900

Сын: Смирнов Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Смирнова Евдокия

Федоровское, Локнянский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1904

Сын: Смирнов Петр Григорьевич

Мать ребёнка: Смирнова Евдокия

Рождение ребёнка
1912

Сын: Смирнов Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Смирнова Евдокия

Федоровское, Локнянский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1916

Сын: Смирнов Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Смирнова Евдокия

Федоровское, Локнянский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Евдокия

Смерть
1961
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