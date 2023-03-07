Смирнов Григорий Никитич
Место рождения
Дата рожденияС 1878 по 1883
Дата смерти1961
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1878 по 1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Сын: Смирнов Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Смирнова Евдокия
Рождение ребёнка
1904
Мать ребёнка: Смирнова Евдокия
Рождение ребёнка
1912
Мать ребёнка: Смирнова Евдокия
Рождение ребёнка
1916
Сын: Смирнов Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Смирнова Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Смирнова Евдокия
Смерть
1961