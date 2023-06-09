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Смирнов Николай Григорьевич

Место рождения

Федоровское, Локнянский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

1916

Дата смерти

10.03.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Смирнов Григорий Никитич

Мать: Смирнова Евдокия

Федоровское, Локнянский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
04.03.1936

Дочь: Рендино Нина Николаевна

Мать ребёнка: Родченкова Анна Яковлевна

Федоровское, Локнянский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.10.1937

Дочь: Смирнова Галина Николаевна

Мать ребёнка: Родченкова Анна Яковлевна

Федоровское, Локнянский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Родченкова Анна Яковлевна

Смерть
10.03.1943