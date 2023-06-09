Смирнов Николай Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1916
Дата смерти10.03.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец: Смирнов Григорий Никитич
Мать: Смирнова Евдокия
Рождение ребёнка
04.03.1936
Дочь: Рендино Нина Николаевна
Мать ребёнка: Родченкова Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
01.10.1937
Дочь: Смирнова Галина Николаевна
Мать ребёнка: Родченкова Анна Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.03.1943