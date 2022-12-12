Смирнова Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова Евдокия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1880 по 1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1880 по 1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Сын: Смирнов Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Смирнов Григорий Никитич

Федоровское, Локнянский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1904

Сын: Смирнов Петр Григорьевич

Отец ребёнка: Смирнов Григорий Никитич

Рождение ребёнка
1912

Сын: Смирнов Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Смирнов Григорий Никитич

Федоровское, Локнянский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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