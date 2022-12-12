Смирнова Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1880 по 1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1880 по 1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Сын: Смирнов Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Смирнов Григорий Никитич
Рождение ребёнка
1904
Отец ребёнка: Смирнов Григорий Никитич
Рождение ребёнка
1912
Отец ребёнка: Смирнов Григорий Никитич
Смерть
Неизвестно