(Айнгорн) Лариса
Место рожденияНе указано
Дата рождения1936
Дата смерти2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936
Отец: Айнгорн Борис
Мать: Эсфирь
Рождение ребёнка
06.12.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дормидонтов Альфред
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дормидонтов Альфред
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
2007