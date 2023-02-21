(Айнгорн) Лариса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Айнгорн) Лариса

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1936

Дата смерти

2007

Пол

Женский

Отец

1911 г.р.

Мать

1914 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: Айнгорн Борис

Мать: Эсфирь

Рождение ребёнка
06.12.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дормидонтов Альфред

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дормидонтов Альфред

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
2007
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