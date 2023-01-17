Дормидонтов Альфред
Место рожденияНе указано
Дата рождения1934
Дата смерти2003
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934
Отец: Дормидонтов Николай
Мать: Ирина
Рождение ребёнка
06.12.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лариса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лариса
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
2003