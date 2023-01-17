Дормидонтов Альфред — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дормидонтов Альфред

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1934

Дата смерти

2003

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934

Отец: Дормидонтов Николай

Мать: Ирина

Рождение ребёнка
06.12.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лариса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лариса

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
2003
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