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Айнгорн Борис
Айнгорн Борис
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1911
Дата смерти
1997
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
(Айнгорн) Лариса
1936 г.р.
Добавил:
АФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1936
Дочь:
Лариса
Мать ребёнка:
Эсфирь
Смерть
1997
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