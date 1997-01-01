Айнгорн Борис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Айнгорн Борис

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

1997

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Лариса

Мать ребёнка: Эсфирь

Смерть
1997
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