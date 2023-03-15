Архипов Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАрхипов Федор

Архипов Федор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Архипов Илья

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Архипов Александр

Мать ребёнка: Архипова Василиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Архипов Петр

Мать ребёнка: Архипова Василиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Архипова Анастасия

Мать ребёнка: Архипова Василиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Савикова Любовь

Мать ребёнка: Архипова Василиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Архипова ?

Мать ребёнка: Архипова Василиса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Архипова Василиса

Смерть
Неизвестно
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