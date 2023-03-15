Архипова Василиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипова Василиса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Архипов Александр

Отец ребёнка: Архипов Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Архипов Петр

Отец ребёнка: Архипов Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Архипова (Архипова) Анастасия

Отец ребёнка: Архипов Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Савикова (Архипова) Любовь

Отец ребёнка: Архипов Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Архипова (Архипова) ?

Отец ребёнка: Архипов Федор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Архипов Федор

Смерть
Неизвестно

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