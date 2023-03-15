Архипов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипов Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
1960 г.р.

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Архипов Федор

Мать: Архипова Василиса

Рождение ребёнка
Около 1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1960

Дочь: Карасева (Архипова) Валентина

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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