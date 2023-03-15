Савикова (Архипова) Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савикова (Архипова) Любовь

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Архипов Федор

Мать: Архипова Василиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Савиков Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Савиков Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савиков Алексей

Смерть
Неизвестно
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