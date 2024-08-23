Литвиненко Иоанн Иоаннович
Место рожденияАстраханская обл., Красноярский район, село Алгара.
Дата рожденияОколо 16.12.1885 ст.
Дата смертиОколо 1945
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 16.12.1885 ст.
Отец: Литвиненко Иоанн Николаевич
Мать: Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.03.1912
Дочь: Литвиненкова Клавдия Ивановна
Мать ребёнка: Литвиненкова (Романенкова) Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
11.01.1916
Сын: Литвиненков Петр Иванович
Мать ребёнка: Литвиненкова (Романенкова) Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
31.07.1923
Дочь: Мишагина (Литвиненкова) Любовь Ивановна
Мать ребёнка: Литвиненкова (Романенкова) Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
15.10.1925
Дочь: Литвиненкова Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Литвиненкова (Романенкова) Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
06.01.1928
Дочь: Литвиненкова Нина Ивановна
Мать ребёнка: Литвиненкова (Романенкова) Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
12.02.1930
Сын: Литвиненко Павел Иванович
Мать ребёнка: Литвиненкова (Романенкова) Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
19.11.1932
Дочь: Литвиненкова Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Литвиненкова (Романенкова) Мария Яковлевна
Смерть
Около 1945