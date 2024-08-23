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Литвиненко Иоанн Иоаннович

Место рождения

Астраханская обл., Красноярский район, село Алгара.

Дата рождения

Около 16.12.1885 ст.

Дата смерти

Около 1945

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 16.12.1885 ст.

Отец: Литвиненко Иоанн Николаевич

Мать: Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Литвиненкова (Романенкова) Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
13.03.1912

Дочь: Литвиненкова Клавдия Ивановна

Мать ребёнка: Литвиненкова (Романенкова) Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
11.01.1916

Сын: Литвиненков Петр Иванович

Мать ребёнка: Литвиненкова (Романенкова) Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
31.07.1923

Дочь: Мишагина (Литвиненкова) Любовь Ивановна

Мать ребёнка: Литвиненкова (Романенкова) Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
15.10.1925

Дочь: Литвиненкова Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Литвиненкова (Романенкова) Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
06.01.1928

Дочь: Литвиненкова Нина Ивановна

Мать ребёнка: Литвиненкова (Романенкова) Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
12.02.1930

Сын: Литвиненко Павел Иванович

Мать ребёнка: Литвиненкова (Романенкова) Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
19.11.1932

Дочь: Литвиненкова Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Литвиненкова (Романенкова) Мария Яковлевна

Смерть
Около 1945

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