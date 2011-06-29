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Литвиненкова Нина Ивановна

Место рождения

Астраханская обл., Красноярский район, село Алгара

Дата рождения

06.01.1928

Дата смерти

29.06.2011

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1928

Отец: Литвиненко Иоанн Иоаннович

Мать: Литвиненкова (Романенкова) Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Барышников Георгий Владимирович

Отец ребёнка: Барышников Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Барышникова Тамара Владимировна

Отец ребёнка: Барышников Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Барышников Владимир

Смерть
29.06.2011

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