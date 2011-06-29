Литвиненкова Нина Ивановна
Место рожденияАстраханская обл., Красноярский район, село Алгара
Дата рождения06.01.1928
Дата смерти29.06.2011
ПолЖенский
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1928
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Барышников Георгий Владимирович
Отец ребёнка: Барышников Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Барышникова Тамара Владимировна
Отец ребёнка: Барышников Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Барышников Владимир
Смерть
29.06.2011