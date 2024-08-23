Литвиненкова (Романенкова) Мария Яковлевна
Место рожденияАстраханская губерния, Енотаевский уезд, село Болхуны.
Дата рождения21.03.1888 ст.
Дата смерти09.06.1942
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1888 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.03.1912
Дочь: Литвиненкова Клавдия Ивановна
Отец ребёнка: Литвиненко Иоанн Иоаннович
Рождение ребёнка
11.01.1916
Сын: Литвиненков Петр Иванович
Отец ребёнка: Литвиненко Иоанн Иоаннович
Рождение ребёнка
31.07.1923
Дочь: Мишагина (Литвиненкова) Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Литвиненко Иоанн Иоаннович
Рождение ребёнка
15.10.1925
Дочь: Литвиненкова Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Литвиненко Иоанн Иоаннович
Рождение ребёнка
06.01.1928
Дочь: Литвиненкова Нина Ивановна
Отец ребёнка: Литвиненко Иоанн Иоаннович
Рождение ребёнка
12.02.1930
Сын: Литвиненко Павел Иванович
Отец ребёнка: Литвиненко Иоанн Иоаннович
Рождение ребёнка
19.11.1932
Дочь: Литвиненкова Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Литвиненко Иоанн Иоаннович
Смерть
09.06.1942