Литвиненкова (Романенкова) Мария Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литвиненкова (Романенкова) Мария Яковлевна

Место рождения

Астраханская губерния, Енотаевский уезд, село Болхуны.

Дата рождения

21.03.1888 ст.

Дата смерти

09.06.1942

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1888 ст.

Отец: Романенко Яков Маркович

Мать: Крыльцова Елизавета Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Литвиненко Иоанн Иоаннович

Рождение ребёнка
13.03.1912

Дочь: Литвиненкова Клавдия Ивановна

Отец ребёнка: Литвиненко Иоанн Иоаннович

Рождение ребёнка
11.01.1916

Сын: Литвиненков Петр Иванович

Отец ребёнка: Литвиненко Иоанн Иоаннович

Рождение ребёнка
31.07.1923

Дочь: Мишагина (Литвиненкова) Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Литвиненко Иоанн Иоаннович

Рождение ребёнка
15.10.1925

Дочь: Литвиненкова Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Литвиненко Иоанн Иоаннович

Рождение ребёнка
06.01.1928

Дочь: Литвиненкова Нина Ивановна

Отец ребёнка: Литвиненко Иоанн Иоаннович

Рождение ребёнка
12.02.1930

Сын: Литвиненко Павел Иванович

Отец ребёнка: Литвиненко Иоанн Иоаннович

Рождение ребёнка
19.11.1932

Дочь: Литвиненкова Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Литвиненко Иоанн Иоаннович

Смерть
09.06.1942

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