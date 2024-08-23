Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Литвиненко Петр Иванович

Отец ребёнка: Литвиненко Иоанн Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Литвиненкова Раиса Ивановна

Отец ребёнка: Литвиненко Иоанн Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Литвиненко Матвей Иванович

Отец ребёнка: Литвиненко Иоанн Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Литвиненко Никанор Иванович

Отец ребёнка: Литвиненко Иоанн Николаевич

Рождение ребёнка
Около 16.12.1885 ст.

Сын: Литвиненко Иоанн Иоаннович

Отец ребёнка: Литвиненко Иоанн Николаевич

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