Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Литвиненко Иоанн Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Литвиненкова Раиса Ивановна
Отец ребёнка: Литвиненко Иоанн Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Литвиненко Матвей Иванович
Отец ребёнка: Литвиненко Иоанн Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Литвиненко Никанор Иванович
Отец ребёнка: Литвиненко Иоанн Николаевич
Рождение ребёнка
Около 16.12.1885 ст.
Сын: Литвиненко Иоанн Иоаннович
Отец ребёнка: Литвиненко Иоанн Николаевич