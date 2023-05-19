Бузин Павел Алексеевич
Место рождения
Дата рождения28.06.1899
Дата смерти16.08.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1899
Отец: Бузин Алексей Николаевич
Мать: Бузина Мария Петровна
10 июля 1899 г. по новому стилю
Крещение
01.07.1899
Санкт-Петербургская губ., Санкт-Петербургский уезд, церковь Михаила Архангела при Александровском Механическом заводе
13 июля 1899 г. по новому стилю | Санкт-Петербургская губ., Санкт-Петербургский уезд, церковь Михаила Архангела при Александровском Механическом заводе
Рождение ребёнка
06.03.1927
Мать ребёнка: Бузина Лариса Алексеевна
Рождение ребёнка
02.10.1928
Мать ребёнка: Бузина Лариса Алексеевна
Шоломово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
01.06.1930
Мать ребёнка: Бузина Лариса Алексеевна
Военная награда
29.02.1944
медаль "За Отвагу"
Смерть
16.08.1986
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
Пушкино, Пушкинский муниципальный район, Московская область