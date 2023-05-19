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Бузин Павел Алексеевич

Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

28.06.1899

Дата смерти

16.08.1986

Пол

Мужской

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1899

Отец: Бузин Алексей Николаевич

Мать: Бузина Мария Петровна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
10 июля 1899 г. по новому стилю
Крещение
01.07.1899
Санкт-Петербургская губ., Санкт-Петербургский уезд, церковь Михаила Архангела при Александровском Механическом заводе
13 июля 1899 г. по новому стилю | Санкт-Петербургская губ., Санкт-Петербургский уезд, церковь Михаила Архангела при Александровском Механическом заводе
Рождение ребёнка
06.03.1927

Сын: Бузин Леонид Павлович

Мать ребёнка: Бузина Лариса Алексеевна

Рождение ребёнка
02.10.1928

Сын: Бузин Владимир Павлович

Мать ребёнка: Бузина Лариса Алексеевна

Шоломово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
01.06.1930

Сын: Бузин Вениамин Павлович

Мать ребёнка: Бузина Лариса Алексеевна

Военная награда
29.02.1944
медаль "За Отвагу"
Смерть
16.08.1986
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
Пушкино, Пушкинский муниципальный район, Московская область
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