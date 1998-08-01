Бузин Вениамин Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бузин Вениамин Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.06.1930

Дата смерти

?.08.1998

Пол

Мужской

Отец

1899 г.р.

Мать

1903 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1930

Отец: Бузин Павел Алексеевич

Мать: Бузина Лариса Алексеевна

Рождение ребёнка
05.01.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
?.08.1998
Пушкино, Пушкинский муниципальный район, Московская область
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