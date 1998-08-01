Бузин Вениамин Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.06.1930
Дата смерти?.08.1998
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1930
Отец: Бузин Павел Алексеевич
Мать: Бузина Лариса Алексеевна
Рождение ребёнка
05.01.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
?.08.1998
Пушкино, Пушкинский муниципальный район, Московская область